Studie über deutsche Ängste Zuwanderung wird von immer mehr Menschen als Bedrohung eingeschätzt

Es ist eine bedenkliche Mischung: In der Welt flammen immer mehr Krisen auf, zugleich hat sich das Leben in Deutschland verteuert, Mieten steigen, gebaut wird weniger, und in der Politik geht es um Sparpakete und Budgetkürzungen. Das schlägt sich nieder in den Sorgen der Deutschen. In der jährlichen Befragung der R+V-Versicherung liegen die Angst vor steigenden Lebenshaltungskosten, vor unbezahlbarem Wohnraum und vor steigenden Steuern sowie Kürzung sozialer Leistungen auf den ersten Plätzen der genannten Sorgen. Es geht also um alles, was den Lebensstandard ausmacht. Anscheinend wird die viel zitierte Zeitenwende von vielen vor allem als das Ende der guten, wirtschaftlich stabilen Jahre wahrgenommen. Sie müssen im Alltag mehr Geld ausgeben, beobachten, in wie vielen Feldern der Staat gefordert ist, während die Wirtschaft schrumpft und rechnen sich aus, dass das ihren privaten Wohlstand treffen wird. Natürlich sind das keine irrationalen Befürchtungen. Für die Teuerung bekommen die Bürger bei jedem Einkauf, bei jedem Restaurantbesuch die Quittung.