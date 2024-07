Organisation zu Kürzungen bei Humanitärer Hilfe „Die Bundesregierung gibt eine grundfalsche Antwort auf die Krisen und Konflikte unserer Zeit“

Als schweren Schlag für Menschen in Not hat die Diakonie Katastrophenhilfe die im Haushaltsentwurf der Bundesregierung vorgesehen Kürzungen bei der humanitären Hilfe bezeichnet. „Die Welt erlebt so viele bewaffnete Konflikte wie selten zuvor“, sagte die Präsidentin der Diakonie Katastrophenhilfe, Dagmar Pruin, am Donnerstag bei der Jahrespressekonferenz in Berlin. „Wenn der Etat für humanitäre Hilfe im neuen Bundeshaushalt wie im Haushaltsentwurf geplant um mehr als 50 Prozent gekürzt wird, lässt die Bundesregierung damit Menschen in Not im Stich, statt die nötige Verantwortung zu zeigen.“