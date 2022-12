DGB-Chefin sieht Alarmsignal Digitalisierung belastet 40 Prozent der Beschäftigten

Die Potenziale der Digitalisierung werden laut Fahimi viel zu wenig genutzt. Digitalisierung solle eine Erleichterung bringen und nicht zur Herausforderung für Mitarbeiter werden. Zudem brauche es viel mehr Mitbestimmung bei der Einführung digitaler Verfahren: „Die starke Beteiligung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ist der Schlüssel, um die Arbeitswelt nachhaltig, gesund und transparent zu digitalisieren“, sagte die DGB-Vorsitzende. Tatsächlich geben jedoch nur 26 Prozent der Befragten an, dass sie die Veränderungen am eigenen Arbeitsplatz nachhaltig beeinflussen können. Immerhin gäbe es dort, wo es einen Betriebsrat gibt, seltener Überwachung durch digitale Technik, so Fahimi.