DGB-Chefin Yasmin Fahimi über Auswege aus der Haushaltskrise „Wir brauchen ein neues Sondervermögen für eine bessere Infrastruktur“

Fahimi Die Menschen müssen sich auf die Leistungsfähigkeit des Sozialstaats verlassen können, gerade in schwierigeren Zeiten. Kürzungen wären daher das völlig falsche Signal gewesen. Wer das will, macht die betroffenen Bürgerinnen und Bürger zu den Leidtragenden einer Krise, die sie nicht zu verantworten haben. Einige Ökonomen und Politiker wollen den Menschen einreden, dass wir jetzt alle ärmer werden. Das stimmt nicht. In Wahrheit droht nur ein Teil der Gesellschaft ärmer zu werden, etwa die Empfänger von Bürgergeld.