Interview Artur Sieg „Es läuft einfach nicht ohne Migranten“

Sieg 75 Prozent der Lehrkräfte in diesem Bereich sind Honorarkräfte, also Selbstständige. Das heißt, von diesem Honorar geht etwa die Hälfte an Sozialabgaben und Steuern. Außerdem müssen Lehrkräfte vor- und nacharbeiten und andere Aufgaben erfüllen, sodass eine Unterrichtsstunde eigentlich 70-90 Minuten Arbeit bedeutet. Wenn sie krank werden oder Urlaub machen oder es wochenlang keinen Kurs gibt, bekommen sie nichts. Lehrkräfte für Sprachkurse sind moderne Tagelöhner aus dem akademischen Prekariat. Selbst wenn sie Vollzeit arbeiten, verdienen sie netto nicht mehr als 2000 Euro im Monat. Das ist wenig für Menschen, die einen Hochschulabschluss und eine Qualifizierung vorweisen müssen. Festangestellte müssen 40 Unterrichtsstunden pro Woche leisten, das sind bis 60 Zeitstunden, wenn man seine Aufgabe gut machen will. Das ist sittenwidrig. Und sie bekommen nur etwa 3200 Euro brutto monatlich. Die Arbeitsbedingungen sind also schlecht, deswegen verlassen so viele Leute dieses Feld. In Deutschland gibt es 62.000 zugelassene Lehrkräfte für Integrationskurse, aber nicht mal 20.000 sind aktiv.