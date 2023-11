Deutschlandtrend 41 Prozent der Befragten votieren für Neuwahlen

Die Union liegt in der Umfrage in der Wählergunst weiter bei 30 Prozent. Die AfD liegt bei 21 Prozent (minus eins) weiter an zweiter Stelle. Die SPD (minus ein Prozentpunkt) liegt dahinter nun gleichauf mit den Grünen (plus eins) bei 15 Prozent. Die FDP kommt auf fünf Prozent (plus eins). 56 Prozent der Befragten halten die Maßnahmen für den Kampf gegen Antisemitismus für nicht ausreichend.