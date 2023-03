Letzte Hürde genommen Pläne für Deutschlandticket endgültig besiegelt

Das 49-Euro-Ticket im gesamten deutschen Nahverkehr soll endgültig eingeführt werden. „Wir haben letzte Hürden beim Deutschlandticket genommen“, kündigte NRW-Minister Oliver Krischer (Grüne) als Vorsitzender der Verkehrsminister-Konferenz am Donnerstag in Aachen an. Das Ticket komme nun wie angekündigt im Mai, der Verkauf beginne am 03. April. Es werde den Nahverkehr „revolutionieren und ihn günstig und einfach machen“. Bund und Länder teilten sich die Kosten, sagte der hessische Verkehrsminister Tarek Al-Wazir. Das Ticket sei die bislang größte Reform im öffentlichen Nahverkehr, sagte Susanne Henckel, Staatssekretärin im Bundesverkehrsministerium.