Länder warten aufs Geld Beim 49-Euro-Ticket drohen Preissprung und Flickenteppich

Scharfe Kritik wird daher an Verkehrsminister Wissing geübt. Seit Januar liege der notwendige Gesetzentwurf des Ministeriums zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes vor. Bisher sei aber kein Kabinettsbeschluss zustande gekommen. Auch gebe es keinen „verbindlichen Zeitplan“. Hintergrund ist demnach, dass das Bundesfinanzministerium von Christian Lindner (FDP) wegen der Haushaltskrise „die Einbringung blockiert“, so die Kreise. Wissing und sein Ressort hätten aber in zahlreichen Gremien in den letzten Monaten immer wieder die Umsetzung des Beschlusses in Aussicht gestellt, lautet der Vorwurf.