Fehlende Technik und Kontrollen Lädt das 49-Euro-Ticket zum Schwarzfahren ein?

Nach Angaben von Kennern gibt es Verkehrsverbünde, die nicht in der Lage sind, das 49-Euro-Ticket in einer digitalen Form, zum Beispiel über einen Chip auf einer Karte, zu kontrollieren. Weil etwa in Bussen die Technik fehlt. Wer also ein Abo für einen Monat abschließt, könnte versucht sein, in den darauffolgenden Monaten schwarz zu fahren. Betroffen sind dem Vernehmen nach vor allem Verbünde in den Flächenländern, bei denen die technischen Voraussetzungen fehlen.