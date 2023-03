Finanzierung steht Bundestag beschließt Gesetz zur Einführung des Deutschlandtickets

Der Bundestag hat den Finanzierungsbaustein für das geplante bundesweite 49-Euro-Ticket beschlossen. Der Bund beteiligt sich demnach an der Finanzierung des Tickets von 2023 bis 2025 mit 1,5 Milliarden Euro jährlich, wie das am Donnerstag beschlossene Gesetz festlegt. Das Geld erhalten die für den Nahverkehr zuständigen Bundesländern als zusätzliche sogenannte Regionalisierungsmittel. Im Jahr 2023 trägt der Bund zudem 50 Prozent der gegebenenfalls anfallenden Mehrkosten bei der Einführung des Tickets. Die Länder wollen in gleicher Höhe die andere Hälfte der Kosten des Tickets tragen. Geplant ist, dass das Ticket ab Mai gilt. Die EU-Kommisson muss der Förderung noch zustimmen.