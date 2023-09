Deutschlandpakt Scholz bringt die Union gehörig in die Bredouille

Was nun? Mitmachen, dagegenhalten, eigene Forderungen zur Bedingung erheben – Fraktionschef Merz schlittert nach dem überraschenden Coup des Kanzlers im Bundestag in die Bredouille. Helfen er und seine Union Scholz beim Deutschland-Pakt“, kann er in Mithaftung genommen werden für das, was da auf den Weg gebracht werden soll; für eine ganz große Koalition. Lässt er die Gespräche scheitern, macht er sich angreifbar: Merz, der Mann, der Deutschland nicht auf Vordermann bringen will.