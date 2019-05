Kanzlerin reagiert auf Deutschlandlied-Debatte : Das denkt Angela Merkel über die deutsche Nationalhymne

Die Büste von Hoffmann von Fallersleben steht an der Strandpromenade auf Helgoland (Archivbild). Foto: dpa/Christian Charisius

Berlin Nachdem in den vergangen Tagen eine Debatte über die Nationalhymne entbrannt ist, hat sich am Freitag die Bundeskanzlerin zum Thema geäußert.

Und Angela Merkel sieht keinen Grund für eine neue Nationalhymne. "Die Bundeskanzlerin findet unsere Nationalhymne sehr schön in Musik und Text", sagte Merkels Sprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin. Er reagierte damit auf eine Diskussion, die Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) angestoßen hatte.