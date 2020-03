Koalitionsbeschluss zu Flüchtlingsaufnahme : Nur eine kleine, aber eine wichtige humanitäre Geste

Berlin Die große Koalition sendet ein Signal zur Aufnahme von kranken Kindern aus Flüchtlingslagern in Griechenland. Sie verlangt aber Solidarität in Europa. Deutschland geht nur mit Worten voran, nicht mehr mit Taten. Und trotzdem kann der Beschluss etwas in der EU bewegen. Das muss auch geschehen, wenn Europa nicht weiter versagen will.

Von Kristina Dunz Stellvertretende Leiterin der Parlamentsredaktion Berlin

2015, das Jahr mit fast einer Million in Deutschland aufgenommener Flüchtlinge, hat Spuren hinterlassen. Wie tief sie sind, zeigt der Beschluss der Koalitionsspitzen in der Nacht zum Montag. Bis zu 1500 kranke oder unbegleitete Kinder aus Flüchtlingslagen in Griechenland kann die Republik aufnehmen, erklären Union und SPD. Gemessen an den Möglichkeiten der größten Volkswirtschaft in Europa und der bereits geäußerten Hilfsbereitschaft deutscher Kommunen und Bundesländer – allein Brandenburg kann nach eigenen Angaben bis zu 5.000 Menschen unterbringen - ist das lediglich eine humanitäre Geste. Und sie soll sogar auch nur dann Realität werden, wenn andere EU-Staaten mitmachen.

Die Bundesregierung von Kanzlerin Angela Merkel geht mit Worten voran, aber nicht mehr mit Taten. So unerträglich die Bilder von ausgebombten und verletzten Menschen in Syrien, geflüchteten Männern, Frauen und Kindern in der Türkei oder am Zaun zu Griechenland oder in völlig überfüllten Lagern in Griechenland auch sind – Deutschland zieht enge Grenzen für sein Engagement. Nichts fürchtet vor allem die Union so sehr wie das vermeintliche Signal an Flüchtlinge auf der Welt, dass die Regierung wieder bereit zur Aufnahme sei. Niemand solle glaube, er könne sich auf den Weg nach Europa machen, weil Berlin am Ende helfen werde. Dabei fliehen die Menschen vor Tod und Verderben und verlassen nicht ihre Heimat, weil sie noch an ein Paradies in Deutschland glauben. Dafür hat die Republik inzwischen zu oft mit Hass und Hetze, Rassismus und Rechtsextremismus Schlagzeilen gemacht.

So klein die Aufnahmebereitschaft der Koalition aber auch ist, der Beschluss ist ein wichtiges Zeichen. Die momentane Tatenlosigkeit ist zwar angesichts der leidenden Menschen und vor allem der Kinder unter den Flüchtlingen schwer auszuhalten, aber Deutschland setzt andere EU-Staaten damit unter Handlungsdruck. Immerhin bestehen Union und SPD nicht auf Unterstützung aller anderen 26 Staaten, sondern nur auf einer „Koalition der Willigen“ - mit vermutlich einer einstelligen Zahl an Ländern. Diese Entscheidung muss jetzt nur schnell fallen. Die EU hat gerade im Umgang mit Flüchtlingen und deren Heimatländern so oft versagt – sicherheitspolitisch und wirtschaftlich -, dass die Mitgliedsstaaten es ihnen schuldig sind, zu handeln.

Seit 2015 hat sich die Stimmung in Deutschland verändert. Eine kleine Minderheit verschafft sich mit Hass und Hetze viel Gehör. Aber viele Bürger halten eine erneute Hilfe für Flüchtlinge für richtig und verkraftbar, weil Deutschland weiterhin ein wirtschaftlich starkes Land ist.

