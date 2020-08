11.000 Ausländer betroffen : Zahl der Ausweisungen stark gestiegen

Osnabrück Im vergangenen Jahr mussten laut Medienberichten mehr als 11.000 Ausländer Deutschland verlassen. Demnach sind das 50 Prozent mehr als noch 2018.

Die Linke kritisierte den insgesamt starken Anstieg an Ausweisungen. Innenpolitikerin Ulla Jelpke forderte in der Zeitung die Abschaffung, weil es sich um eine "ungerechte Doppelbestrafung" handele. Die Betroffenen hätten teils seit Jahrzehnten ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland und würden durch eine Ausweisung hier aus ihren sozialen Bindungen gerissen. "Das ist grausam und falsch", so Jelpke.