Deutschland weist türkischen Erdogan-Kritiker Adil Yigit aus

Istanbul Adil Yigit forderte „Freiheit für Journalisten in der Türkei“, als Präsident Erdogan in Deutschland war und zusammen mit Kanzlerin Merkel eine Pressekonferenz gab. Nun soll der Journalist abgeschoben werden.

Deutschland will den türkischen Regierungskritiker und Journalisten Adil Yigit ausweisen. Am Freitag habe er den Bescheid bekommen, sagte der 60-Jährige der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. Er führt die Entscheidung auf seine prominente Protestaktion während einer Pressekonferenz des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan und Kanzlerin Angela Merkel im Kanzleramt Ende September zurück. Damals trug der in Hamburg lebende Journalist ein weißes T-Shirt mit der Aufschrift „Gazetecilere Özgürlük - Freiheit für Journalisten in der Türkei“. Als es zu Unruhe kam, griffen deutsche Sicherheitskräfte ein und brachten Yigit aus dem Saal. Erdogan lächelte.