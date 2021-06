Kanzlerin trifft US-Präsidenten : Merkel besucht Biden am 15. Juli in Washington

Merkel besucht Biden am 15. Juli in Washington

Berlin/Washington Während der Corona-Pandemie ist Kanzlerin Merkel kaum noch gereist. Für Mitte Juli hat sie nun wieder einen bilateralen Besuch geplant. Es geht zu einem Verbündeten, mit dem Deutschland gerade wieder sehr eng zusammenrückt.

US-Präsident Joe Biden will Kanzlerin Angela Merkel in wenigen Wochen im Weißen Haus empfangen. Merkels Besuch in Washington sei für den 15. Juli geplant, teilte das Weiße Haus am Freitag mit. Ein Sprecher der Bundesregierung bestätigte den Reisetermin. Es handele sich um einen „Arbeitsbesuch“. „Einzelheiten des Programms werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.“

Es wird erwartet, dass sich Merkel und Biden bereits am Wochenende am Rande des G7-Gipfels im südenglischen Cornwall erstmals seit dem Amtsantritt des US-Präsidenten persönlich treffen. Beide streben nach dem Tiefpunkt in den deutsch-amerikanischen Beziehungen in der Ära von US-Präsident Donald Trump einen Neustart an. Trump griff Deutschland und auch Merkel immer wieder an. Biden lässt dagegen keinen Zweifel daran, wie wichtig ihm das Verhältnis zu Deutschland ist.