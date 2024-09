Für bessere Steuerung der Zuwanderung Deutschland und Kenia schließen Migrationsabkommen

Faeser blieb aber bei der Regierungslinie. „Sie wissen, was wir von dem Vorschlag halten. Er ist europarechtlich sehr schwer umsetzbar“, sagte sie am Abend am Rande einer Veranstaltung in Berlin. In der ZDF-Sendung von Maybrit Illner erläuterte sie warum: nämlich weil er die Ausrufung einer Notlage erfordere. „Sie glauben doch nicht, dass ich erkläre, dass meine Polizei die Lage nicht mehr im Griff hat“, sagte sie. So etwas mache Menschen Angst. Zudem seien Erstaufnahme-Einrichtungen teils nur zu 50 Prozent belegt. „Das heißt, Sie würden juristisch gar nicht belegen können im Moment, dass eine Notlage existiert.“