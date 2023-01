60. Jahrestag des Elysée-Vertrags Freundschaftsfeier in schwierigen Zeiten

Das galt auch für Merkel und Emmanuel Macron, über den die Kanzlerin in einem Zeitungsinterview sagte: „Gewiss, wir ringen miteinander“. Deutsche Alleingänge, beispielsweise die Grenzschließungen in der Corona-Pandemie, sorgten beim französischen Nachbarn immer wieder für Ärger. Dennoch war die Kanzlerin, mit der Macron 2019 den Aachener Vertrag unterzeichnete, in Frankreich äußerst beliebt: 51 Prozent bedauerten ihren Abgang im Dezember 2021. Macron bereitete Merkel in Beaune einen warmherzigen Abschied und erinnerte in seiner letzten Nachricht an die Kanzlerin an den europäischen Wiederaufbauplan, den die beiden im Sommer 2020 als deutsch-französische Initiative präsentiert hatten. Er umfasste 750 Milliarden Euro an Wiederaufbauhilfe und wurde erstmals durch gemeinsame Verschuldung finanziert, die jahrzehntelang ein deutsches Tabu gewesen war. Ausgehandelt worden war der Plan von den beiden damaligen Finanzministern: Bruno Le Maire und Olaf Scholz.