Asyl Deutschland schließt Migrations-Partnerschaft mit Marokko

Die Bundesregierung hat mit Marokko eine Partnerschaft verabredet, um irreguläre Migration nach Deutschland zu reduzieren und den Zuzug legaler Fachkräfte zu stärken. Das teilte das Bundesinnenministerium am Mittwoch in Berlin mit. Das sei das Ergebnis ihrer „sehr guten Gespräche“ in Marokko im Herbst vergangenen Jahres, erklärte Innenministerin Nancy Faeser. „Wir wollen Rückführungen von Menschen ohne Bleiberecht konsequent durchsetzen“, betonte die SPD-Politikerin. „Und auf der anderen Seite wollen wir qualifizierte Kräfte gewinnen, die wir in vielen Bereichen unserer Wirtschaft dringend brauchen.“