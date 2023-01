Kommentar zur Silvesternacht und Integration Nicht über Herkunft sprechen zu wollen, ist fahrlässig und bequem

Aber natürlich spielt der kulturelle Hintergrund in manchen Milieus eine Rolle, wenn es etwa um Erziehungsmethoden, um patriarchales Denken oder im Namen eines konservativen Religionsverständnisses vermittelte Werte geht. Gar nicht über Herkunft sprechen zu wollen, ist also fahrlässig und bequem. Es geschieht meist aus der Angst, denen in die Hände zu spielen, die bei der Nationalität stehen bleiben, die mit rassistischen Kategorien nach äußeren Merkmal suchen, einschlägiges Vokabular wie „Phänotypen“ verwenden, um andere zu „den anderen“ zu machen und vielschichtige soziale Probleme mit Abschiebung lösen zu wollen. Doch es unterstützt Populisten nur, wenn nach Gewaltexzessen wie in der Silvesternacht nicht alle Fakten auf den Tisch – und zur Sprache kommen.