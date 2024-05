Pistorius in den USA Deutschland kauft der Ukraine drei US-Raketenwerfer

Washington · Bundesverteidigungsminister Pistorius hat bei seinem Besuch in den USA die Lieferung von drei Raketenwerfersystemen vom Typ Himars an die Ukraine angekündigt. Weitere Bestellungen stellte er in Aussicht.

10.05.2024 , 05:01 Uhr

Das auf einem Lastwagenfahrgestell montierte Mehrfachraketenwerfer-Artilleriesystem Himars bei einer Militärübung (Symbolbild). Foto: AFP/GINTS IVUSKANS

Die Raketenwerfer stammten aus Beständen der US-Streitkräfte „und werden von uns bezahlt“, sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Donnerstag nach einem Treffen mit seinem US-Kollegen Lloyd Austin in Washington. Die Lieferung erfolge in Zusammenarbeit mit Washington. Die Systeme kosten einen höheren zweistelligen Millionenbetrag. Das Himars („High Mobility Artillery Rocket System“) ist ein auf einem Lastwagenfahrgestell montiertes Mehrfachraketenwerfer-Artilleriesystem. Es hat eine Reichweite von etwa 75 Kilometern und wurde zuerst im Juni 2022 an die Ukraine geliefert. Es zwang die russische Armee unter anderem, ihre Nachschubdepots in größerer Entfernung von der Front anzulegen. Wie US-Wettbewerber Rheinmetall abhängen Rüstungsindustrie Wie US-Wettbewerber Rheinmetall abhängen Vor seinem Treffen mit Austin hatte Pistorius am Donnerstag den Rüstungskonzern Raytheon besucht, der unter anderem das Luftabwehrsystem Patriot herstellt. Dort habe er mit der Geschäftsführung auch über die mögliche Verkürzung von Lieferfristen gesprochen, sagte er. Im Sommer solle ein neuer Vertrag über den Kauf weiterer Patriots unterzeichnet werden. Der Verteidigungsminister traf in Washington zudem Mitglieder des US-Senats. Am Donnerstagabend (Ortszeit) sollte er nach Kanada weiterreisen. Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) hielt sich derweil in Kiew auf, wo sie unter anderem mit Präsident Wolodymyr Selenskyj zusammentraf. Deutschland werde die Ukraine „so lange unterstützen, wie es notwendig ist“, sagte Schulze in einer im Onlinedienst X veröffentlichten Videobotschaft aus Kiew.

