Aufgrund der „Entwicklungen in Deutschland“ Jüdische Chefredakteurin will das Land verlassen

Hamburg · Deborah Middelhoff ist Chefredakteurin von Kulinarik-Magazinen wie dem „Feinschmecker“. Nun kündigt sie an: In der aktuellen Lage möchte sie als Angehörige der jüdischen Glaubensgemeinschaft nicht mehr in Deutschland arbeiten.

09.11.2023 , 19:12 Uhr

Die Chefredakteurin für Kulinarik-Magazine beim Jahreszeiten Verlag, Deborah Middelhoff, hört 2024 auf. Foto: qvist /Shutterstock.com

Die Chefredakteurin für Kulinarik-Magazine beim Jahreszeiten Verlag, Deborah Middelhoff, hört 2024 auf. „Vor dem Hintergrund meiner Zugehörigkeit zur jüdischen Glaubensgemeinschaft und aufgrund der aktuellen Entwicklungen in Deutschland habe ich mich entschieden, meinen Lebensmittelpunkt ins Ausland zu verlegen", wurde sie zur Begründung in einer Mitteilung des Verlags zitiert. Auf dpa-Nachfrage hieß es von Verlagsseite, dass Middelhoff in dieser persönlichen Sache weder für Fragen noch für Interviews zur Verfügung stehe. Man bitte um Verständnis. Middelhoff beendet ihre Tätigkeit für den Verlag in Hamburg auf eigenen Wunsch bis Ende Februar 2024, wie es in der Mitteilung hieß. Sie ist redaktionell verantwortlich für die Magazine „Der Feinschmecker", „Foodie" und Johann Lafers „Lafer Bookazine". Sie werde dem Verlag weiter beratend zur Verfügung stehen. Middelhoff ist seit 2020 Chefredakteurin der Kulinarik-Magazine. Im Verlag ist sie schon seit 2005 tätig. Die Verleger Sebastian und Thomas Ganske teilten mit: „Wir verstehen Frau Middelhoffs persönliche Entscheidung und bedanken uns sehr für ihre engagierte und erfolgreiche Arbeit in fast zwei Jahrzehnten. Wir werden freundschaftlich verbunden bleiben." Die Nachfolge für die Chefredaktion ist noch nicht bekannt.

(pvk/dpa)