37-seitiges Papier „Liebe Giorgia“ – Scholz und Meloni vereinbaren engere Zusammenarbeit

Deutschland und Italien werden künftig nach dem Willen beider Regierungen enger zusammenarbeiten. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni unterzeichneten am Mittwoch im Berliner Kanzleramt einen gemeinsamen „Aktionsplan“. In dem 37-seitigen Papier erklären beide, sich „bereits in frühen Phasen zu zentralen politischen Maßnahmen“ enger abstimmen zu wollen. In zentralen Themen wie dem Kurs gegenüber Russland oder der Klimapolitik gibt es zwischen der Ampel und der rechtsnationalen italienischen Regierung dem Papier zufolge keine Differenzen. Auch die früheren Meinungsverschiedenheiten in der Migrationspolitik spielten bei einer gemeinsamen Pressekonferenz von Scholz und Meloni keine Rolle mehr.