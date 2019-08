Grüne fordern Landbusse im Stundentakt : Deutschland ist noch lange nicht bereit, auf das Auto zu verzichten

Meinung Düsseldorf Die Grünen im Bund fordern eine regionale Mobilitätsgarantie ein. Wer auf dem Land wohnt, soll auf Verbindungen in die Stadt im Stundentakt zurückgreifen können.

Der Vorschlag der Grünen, auch ländliche Regionen verbindlich und im Stundentakt per Bus und Bahn an die Städte anzuschließen, hat gewaltige Sprengkraft. Denn diesmal geht es nicht um ein weltfernes Hirngespinst. Die Umsetzung wäre extrem teuer - auch viel teurer, als die Grünen in ihrem Vorschlag vorrechnen. Aber sie ist grundsätzlich machbar. Und weil sich derzeit alle Parteien so intensiv wie nie zuvor mit Themen wie Klimaschutz und Fahrverboten auseinandersetzen müssen, werden sie nicht umhin kommen, auch zum Vorschlag der Grünen Position zu beziehen.