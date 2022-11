Globaler Anpassungsfonds : Deutschland gibt weitere Millionen fürs Klima

Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) kündigte bei der Klimakonferenz die Unterstützung an. Foto: dpa/Christophe Gateau

Scharm el Scheich Deutschland will weitere 60 Millionen Euro für den sogenannten globalen Anpassungsfonds geben. Der Fonds unterstützt Entwicklungsländer beim Umgang mit den Folgen des Klimawandels.

Deutschland will weitere 60 Millionen Euro für den sogenannten globalen Anpassungsfonds geben. Das kündigten Außenministerin Annalena Baerbock und Bundesumweltministerin Steffi Lemke (beide Grüne) am Donnerstag bei der Weltklimakonferenz im ägyptischen Scharm el Scheich an. Der Anpassungsfonds unterstützt Entwicklungsländer beim Umgang mit den Folgen des Klimawandels wie steigendem Meeresspiegel und Erosion. Im vergangenen Jahr gab Deutschland nach Angaben des Umweltministeriums 50 Millionen Euro für den Fonds und gehört laut Mitteilung zu den größten Beitragszahlern.