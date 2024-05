Rückstand bei Lebenserwartung wächst Warum bekommt Deutschland es nicht hin?

Deutschland hätte aufgrund seiner großen Wirtschaftskraft und eines gut ausgebauten Gesundheitssystems eigentlich beste Voraussetzungen für eine überdurchschnittlich starke Reduzierung der Sterblichkeit, schreiben die Autoren zu Beginn ihrer Studie. Warum die ausbleibt, ist noch unzulänglich erforscht. Das hat unter anderem damit zu tun, dass Daten über die Todesursachen in Deutschland nur begrenzt ausgewertet werden dürfen. Die könnten aber detaillierter Aufschluss darüber geben, ob etwa Ernährungsgewohnheiten hierzulande die Menschen vor allem im Alter krank machen. Eine OECD-Studie aus dem vergangenen Jahr zeigt immerhin, dass in Deutschland ein vergleichsweise geringeres Angebot an Gemüse und Obst besteht und auch nur mäßig konsumiert wird. Allen Empfehlungen zum Trotz. Auch wird in der aktuellen Studie auf andere Untersuchungen verwiesen, wonach die Gesundheitspolitik in Deutschland im westeuropäischen Vergleich weniger entschieden gegen Alkobol- und Tabakkonsum sowie schlechte Ernährung vorgeht.