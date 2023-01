Silvesternacht und Integration Über die Herkunft von Tätern sprechen

Einmal mehr bescheren Ereignisse in der Silvesternacht Deutschland eine Debatte über Integration, Parallelgesellschaften – und das Sprechen darüber. Nach den gezielten Angriffen auf Polizei- und Rettungskräfte in vielen Städten sind die mutmaßlichen Täter ins Zentrum gerückt – und die Frage nach ihrer Herkunft. Es gibt statistische Auffälligkeiten, das zu benennen ist nicht rassistisch. Allerdings sollte die Frage nach Herkunft eine Frage nach Milieus sein, nach kultureller Prägung, nicht nach Nationalität. In einem freiheitlichen Rechtsstaat sind vor dem Gesetz alle Menschen gleich. Alter, Geschlecht, Hautfarbe spielen aus guten Gründen keine Rolle. Und die Frage, welchen Pass jemand in der Tasche trägt oder in welchem Land er oder seine Eltern geboren wurden, sagt noch nichts über sein Verhältnis zum Rechtsstaat oder seinen Respekt vor der Polizei.