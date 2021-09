Umstände zunächst unklar : Deutscher Botschafter in China nach wenigen Tagen im Amt gestorben

Deutscher Botschafter in China nach wenigen Tagen im Amt gestorben

Peking/Berlin Deutschlands Botschafter in China, Jan Hecker, ist tot. Das teilte das Auswärtige Amt am Montag mit. Der 54-Jährige hatte den Posten erst im August übernommen. Die Todesumstände waren zunächst unklar.

Hecker war vor dem Antritt des wichtigen Postens in Peking als außenpolitischer Berater von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) tätig gewesen.

„Mit tiefer Trauer und Bestürzung haben wir von dem plötzlichen Tod des deutschen Botschafters in China, Prof. Dr. Jan Hecker, erfahren“, hieß es in der Mitteilung des Auswärtigen Amts. „Unsere Gedanken sind in diesem Moment bei seiner Familie und den Menschen, die ihm nahestanden.“ Der gebürtige Kieler war verheiratet und hinterlässt drei Kinder.