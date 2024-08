Angespannte Lage zwischen Israel und Iran Deutschland bereitet sich auf mögliche Eskalation im Nahen Osten vor

Eine Woche nach dem Tod zweier hochrangiger Hamas- und Hisbollah-Verantwortlicher bemühen sich die USA intensiv darum, eine weitere Eskalation der Lage in Nahost zu verhindern. Sein Land arbeite „rund um die Uhr“ an einer Beruhigung der Lage, sagte US-Außenminister Antony Blinken am Montag (Ortszeit) in Washington. Auch deutsche Diplomaten sind an Gesprächen beteiligt, hieß es aus Regierungskreisen in Berlin.