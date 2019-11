Auch Rekrutierung der Bundeswehr in der Kritik : Deutsches Bündnis kritisiert Umgang mit Kindersoldaten

Berlin Das Bündnis Kindersoldaten hat der Bundesregierung eine "katastrophale Bilanz" bei der Umsetzung des UN-Protokolls zu Kindersoldaten vorgeworfen. Deutschland müsse Waffenexporte in Länder stoppen, in denen Menschenrechte verletzt würden.

Waffenexporte in Länder, die in bewaffnete Konflikte verwickelt seien, sollten auch gestoppt werden, um Kinder besser zu schützen, forderte der Sprecher des Bündnisses, Frank Mischo von der Kindernothilfe, am Mittwoch in Berlin.