Katrin Böhning-Gaese und Hans Joosten : Deutscher Umweltpreis geht an Artenschützerin und Moorforscher

Osnabrück, Darmstadt Die Ökologin Böhning-Gaese untersucht die Auswirkungen des Klimawandels auf die Lebensgemeinschaften von Tieren und Pflanzen, Joosten forscht über Moore als Klimaschützer. Bundespräsident Steinmeier verleiht den Preis im Oktober.

(eDer Deutsche Umweltpreis geht 2021 an einen Moorforscher und eine Artenschützerin. Hans Joosten (66) aus Greifswald und Katrin Böhning-Gaese (56) aus Frankfurt am Main teilen sich die mit 500.000 Euro dotierte Auszeichnung, wie die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) am Freitag mitteilte. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird den Preis am 10. Oktober in Darmstadt überreichen.