„Ungerechtigkeiten und Unfrieden“ : Deutscher Pflegerat kritisiert Lauterbach wegen Bonus

Berlin Der Deutsche Pflegerat kritisiert die Ankündigung von Gesundheitsminister Lauterbach, den im Koalitionsvertrag vereinbarten Pflegebonus nur an einen begrenzten Kreis von Pflegekräften zu zahlen. Es könne nicht immer nur "Brotkrumen" geben.

Dies führe erneut zu Ungerechtigkeiten und Unfrieden in der Berufsgruppe, sagte Präsidentin Christine Vogler in Berlin. "Die Profession Pflege will nicht immer Brotkrumen in Form von Bonuszahlungen hingeworfen bekommen und Danke sagen müssen. Damit ist der gesamten Berufsgruppe nicht gedient."