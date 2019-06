Wohnungsnot : Zorn der Mieter trifft Bundesregierung

„Vermieten“ steht in großen Lettern an Balkonen eines Mietshauses. Foto: dpa/Tim Brakemeier

Berlin Die steigenden Mieten in Ballungsräumen werden nach Pflege und Klima zum neuen Großthema der Politik. Die Not der Bürger ist groß. Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt bezeichnet Wohnen als ein Grundrecht und fordert eine Wohngarantie.

Anstatt die Not der Bürger, bezahlbaren Wohnraum zu finden, zum Schwerpunkt der Wahlperiode zu machen, wurde die Zuständigkeit für Bauen und Wohnen dem Innenministerium zugeschlagen. Presseanfragen zu diesem Thema bleiben schon mal unbeantwortet – wie am Donnerstag.

Wenn die Bundeskanzlerin heute in Köln auf dem Deutschen Mietertag auftritt, dürfte sie zwar höflich, aber nicht wirklich freundlich empfangen werden. Der Zorn der Mieter auf die Politik wegen der grassierenden Wohnungsknappheit und der stark gestiegenen Mieten in den Ballungsräumen wächst.

Tatsächlich geht es nicht nur um ein gefühltes Phänomen. Daten des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zeigen, dass die Mieten in den meisten der zehn größten deutschen Städte im Sieben-Jahres-Zeitraum zwischen 2012 und 2019 noch einmal stärker gestiegen sind als in den sieben Jahren davor.

Dies gilt etwa für Berlin, wo es seit 2012 Preissteigerungen von 29 Prozent gegeben hat – nach einem Plus von knapp 18 Prozent zwischen 2005 und 2012. Auch in München, Köln, Stuttgart, Dortmund, Essen und Leipzig zogen die Preise seit 2012 nochmals stärker an als zuvor. Nur in Hamburg und Frankfurt, wo die Preisniveaus bereits vergleichsweise hoch waren, gab es in der jüngeren Zeit weniger Preissprünge.