Düstere Prognose: Mieterbund warnt kräftig steigenden Mieten im kommenden Jahr

Vor allem in den Städten sollen die Mieten weiter ansteigen. Foto: dpa/Soeren Stache

Belrin Die Mieten in Deutschland steigen von Jahr zu Jahr. Auch für das neue Jahr sieht der Deutsche Mieterbund keine Besserung und warnt vor noch höheren Mieten.

Der Deutsche Mieterbund warnt vor weiter steigenden Mieten im neuen Jahr. „Es gibt nach unserer Einschätzung keine Faktoren, die den Anstieg der Mieten bremsen dürften“, sagte Direktor Lukas Siebenkotten. So klafften Angebot und Nachfrage gerade in Großstädten, Ballungszentren und Universitätsstädten nach wie vor auseinander. Die Folge seien kräftig wachsende Angebotsmieten.

„Denkbar ist nur, dass sich in den extrem hochpreisigen Städten der Preisanstieg verlangsamt, da Mieten hier nicht mehr bezahlbar sind.“ Die hohen Angebots- und Wiedervermietungsmieten würden nun auch auf die Mieten in bestehenden Mietsverhältnissen durchschlagen, sagte Siebenkotten. „Die ortsübliche Vergleichsmiete wird in den Städten voraussichtlich um 3 bis 5 Prozent steigen.“