Terror der Hamas Vereint in Trauer und Entsetzen – Bundestag verurteilt Attacken auf Israel

SPD-Chef Lars Klingbeil ergreift ebenfalls das Wort: Er erinnert an die schrecklichen Bilder der getöteten und geschändeten jungen Menschen, die ein Musikfestival feierten. Musik ist Freiheit“, sagt er „und dann ändert sich plötzlich alles. Menschen, die um ihr Leben rennen. 260 haben es nicht geschafft.“ Er sei dankbar dafür, dass der Bundestag an diesem Donnerstagmorgen gemeinsam versuche, Worte für die Sprachlosigkeit angesichts des Terrors zu finden. „Wir haben uns als Deutschland geschworen: Nie wieder, nie wieder schauen wir weg, nie wieder schweigen wir, wenn jüdisches Leben bedroht ist“, sagt Klingbeil. „Den Worten müssen Taten folgen“. An all diesen Solidaritätsbekundungen wird sich Deutschland in den nächsten Wochen messen lassen müssen.