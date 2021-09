Umstände zunächst unklar : Deutscher Botschafter in China nach wenigen Tagen im Amt gestorben

Peking/Berlin Deutschlands Botschafter in China, Jan Hecker, ist tot. Das teilte das Auswärtige Amt am Montag mit. Der 54-Jährige hatte den Posten erst im August übernommen. Die Todesumstände waren zunächst unklar.

„Mit tiefer Trauer und Bestürzung haben wir von dem plötzlichen Tod des deutschen Botschafters in China , Prof. Dr. Jan Hecker, erfahren“, hieß es in der Mitteilung des Auswärtigen Amts. „Unsere Gedanken sind in diesem Moment bei seiner Familie und den Menschen, die ihm nahestanden.“ Der gebürtige Kieler war verheiratet und hinterlässt drei Kinder.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich bestürzt über den überraschenden Tod des neuen deutschen Botschafters in China geäußert. „Der Tod Jan Heckers erschüttert mich zutiefst“, sagte sie am Montagmorgen in einer in Berlin verbreiteten Erklärung. „Ich trauere um einen hochgeschätzten langjährigen Berater von tiefer Menschlichkeit und herausragender Fachkenntnis. Ich denke voller Dankbarkeit an unsere Zusammenarbeit und bin froh, mit ihm über Jahre so eng verbunden gewesen zu sein.“ Sie fügte hinzu: „Mein tiefstes Mitgefühl gilt seiner Frau, seinen Kindern und den anderen Angehörigen in ihrem unermesslichen Schmerz.“