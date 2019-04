Haus der Sammlungen in Jerusalem : Von Bahn bis BVB: Millionen für Holocaust-Gedenken

Berlin Ein Poesiealbum, beschrieben im Jahr 1939 in Berlin, mit einer Silbe in jeder Ecke: „Ver“ „giss“ „mein“ „nicht“. Nein, die mit 16 Jahren nach Riga verschleppte und dort gestorbene Ester Goldstein ist nicht vergessen.

„Großartig“ nannte Kai Diekmann als Vorsitzender des Deutschen Freundeskreises von Yad Vashem dieses starke Signal, über das keines der fünf angesprochenen Unternehmen lange habe überlegen müssen. Die Vertreter der Autokonzerne sprachen von sich aus die Verstrickungen ihrer Firmen in den Nationalsozialismus an. Diese Phase bleibe auch im Daimler-Museum nicht ausgespart, sagte Eckart von Klaeden bei der Vorstellung der gemeinsamen Initiative. Und für VW verwies Gunnar Kilian auf das Engagement der Belegschaft auch zum Erhalt der Auschwitz-Gedenkstätte.

Für die Bahn bekannte Vorstand Ronald Pofalla die Scham des Unternehmens über die Beteiligung der Reichsbahn am Holocaust. „Da war keiner, der ,Halt’ schrie, als Hunderttausende in Waggons gepfercht und zu den Vernichtungsstätten transportiert wurden“, erklärte Pofalla. Thorsten Strauß sah die Verpflichtung zur Mitwirkung unter anderem in den Mitarbeitern der Deutschen Bank mit ihren 147 Nationalitäten, die zur Toleranz mahnten. Ähnlich formulierte es Hans-Joachim Watzke, der Chef von Borussia Dortmund. Angesichts von 155.000 Mitgliedern und zehn Millionen Fans sehe er eine Verpflichtung des „sehr politischen“ Vereins auch darin, ein klares Stoppzeichen gegen jeden Versuch antisemitischer Tendenzen zu setzen. Er freue sich schon sehr auf die Fahrt des BVB nach Yad Vashem.

Die Sportler werden dort auch einen Babyschuh sehen können. Den der zweijährigen Hinda Cohen. In die Sohle eingeritzt ist das Datum 27. März 1944. An dem Tag wurde das Kind ihren Eltern in einem litauischen Lager entrissen, danach in Auschwitz ermordet. Ihre Mutter schwor, den Schuh ihr Leben lang nicht mehr herzugeben, nachdem sie selbst hatte fliehen können. Ihre Enkelin übergab den Schuh für die Sammlung in Yad Vashem.