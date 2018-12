Nach Vorstoß der Umwelthilfe: Neuer Streit um Tempo 120 auf Autobahnen

Info

Trend Deutschland ist in Europa das einzige Land, in dem es kein generelles Tempolimit auf Autobahnen gibt.



Staaten In Norwegen gilt Tempo 100, in Spanien, Portugal, Belgien und Schweiz Tempo 120, in Frankreich, Italien, Niederlanden oder Dänemark liegt die Grenze laut ADAC bei 130 Stundenkilometern, in Polen bei 140 Stundenkilometern. In den USA sind meist 110 bis 120 Stundenkilometer erlaubt.