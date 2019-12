Vorwurf an Spitzenpolitiker : Deutsche Umwelthilfe kritisiert zu hohe CO2-Emissionen bei Dienstwagen

Berlin Die Deutsche Umwelthilfe hat sich die Dienstwagen von deutschen Politikern genauer angeschaut und die CO2-Bilanzen kritisiert.

Die Kritik ist heftig und kommt am Ende eines Jahres, das ganz im Zeichen der Debatte um mehr Klimaschutz stand: Die Deutsche Umwelthilfe wirft zahlreichen Spitzenpolitikern in Bund und Ländern weiterhin zu hohe CO2-Emissionen ihrer Dienstwagen vor. Die Emissionen seien teilweise sogar gestiegen, heißt es in dem am Montag in Berlin vorgestellten 13. Dienstwagencheck der Umwelthilfe. Besonders kritisiert wird der in der Praxis hohe Spritverbrauch von vermeintlich umweltfreundlichen Plug-In-Hybriden, weil sie vorwiegend im ineffizienten Verbrennermodus gefahren würden.