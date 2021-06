Skepsis gegenüber Politik und Medien : Deutsche sorgen sich laut Studie um Demokratie

Stuttgart Viele Menschen in Deutschland sehen Gefahren für die Demokratie. Auch eine Anfälligkeit für Verschwörungserzählungen und eine Skepsis gegenüber Politik und Medien sind verbreitet. Damit stehen die Deutschen nicht alleine da.

Die große Mehrheit der Deutschen sorgt sich einer Studie zufolge um den Zustand der Demokratie und den aggressiven Ton in der Öffentlichkeit. Jeder zweite Deutsche sei zudem anfällig für Verschwörungserzählungen, heißt in einer am Mittwoch veröffentlichten länderübergreifenden Studie der Robert Bosch Stiftung GmbH und der Organisation „More in Common“. Dazu wurden Anfang 2021 mehr als 10.000 Personen in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Polen und den USA zu ihren Demokratieeinstellungen befragt.