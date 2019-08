Forsa-Umfrage für den Beamtenbund : Das Land der Verrohung

Berlin Vier von fünf Deutschen empfinden eine zunehmende Verrohung in Deutschland. Opfer sind auch die früheren Respektspersonen, vor allem Polizisten, Rettungskräfte, Busfahrer und Lehrer.

Umfrageergebnisse können in ihrer Eindeutigkeit mitunter auch die Befragten selbst entlarven. Wenn 83 Prozent der Bundesbürger in einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Forsa der Aussage zustimmen, dass die Gesellschaft zunehmend verrohe, also der Umgang der Menschen untereinander rücksichtsloser und brutaler werde, dann können sie nicht nur die restlichen 17 Prozent als Übeltäter empfinden, dann müssen sie einfach selbst auch ein Stück dazu beitragen.

Ohne Antwortmöglichkeiten vorzugeben, ermittelte Forsa auch, auf welchen Feldern die Menschen den Staat am meisten überfordert sehen. Die Schul- und Bildungspolitik steht mit 24 Prozent auf dem ersten Platz, die Asyl- und Flüchtlingspolitik mit 19 Prozent auf dem zweiten, die Innere Sicherheit folgt mit 17 Prozent auf Platz drei. Für Beamtenbund-Chef Ulrich Silberbach lässt sich aus dem Befund, dass hier die Hoheitsaufgaben der Bundesländer betroffen sind, die Frage ableiten, ob der deutsche Föderalismus optimal aufgestellt ist. Es müsse neu gedacht und manches in Teilen auch zentralisiert werden, erklärte Silberbach.

Für ihn folgt als Konsequenz die Forderung nach einer besseren Transparenz. In den Ländern und besser noch bundesweit müssten Register angelegt werden, in denen alle Fälle von Gewalt gegen Bedienstete aufgenommen werden, damit aus der Auswertung auch gezielte Gegenstrategien entwickelt werden könnten. Hinzu kommen müsse die Möglichkeit, Forderungen abzutreten, dass also nicht mehr der Geschädigte selbst tätig werden müsse sondern der Staat für ihn gegen den Schädiger vorgehen könne. „Zu viele Dienststellen breiten den Mantel des Schweigens über Angriffe“, berichtete Silberbach. Deshalb hält er es für dringend nötig, flächendeckend Ombudsleute zu installieren, an die sich Betroffene richten könnten. Der Beamtenbund-Chef forderte angesichts der jüngsten Zahlen ein „klares Signal der Politik und der Zivilgesellschaft, sich hinter den öffentlichen Dienst zu stellen“.