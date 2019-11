Deutsche Nachrichtendienste : Agenten lernen die „Schüttel-Technik“

Berlin Die Musik: James Bond. Das Ziel: Agent. Doch wenn die Männer und Frauen im neuen Ausbildungszentrum der deutschen Nachrichtendienste die „Schüttel-Technik“ üben, geht es nicht um Martinis.

„Miss“ heißt das, worum es nun im „Zett-Naff“ geht. Nicht gesprochen, sondern geschrieben stehen die Abkürzungen MISS und ZNAF für den Studiengang: „Master Intelligence and Security Studies“ sowie Zentrum für Nachrichtendienstliche Aus- und Fortbildung“. Da finden sich in 20 Hörsälen nicht nur die Theorie und Ethik nachrichtendienstlicher Aktionen auf dem zweijährigen Programm. Da werden nicht nur aktuelle außen- und sicherheitspolitische Fragen beackert. Da lernen die angehenden Agenten auch, wie sie observieren, ohne aufzufallen, wie sie Quellen gewinnen und V-Leute führen. Und sie lernen natürlich die „Schütteltechnik“. Nein, nicht bezogen auf den Martini von James Bond, sondern darauf, wie man die Verfolger anderer Geheimdienste abschüttelt.

Mehr als zwölf Jahre ist das jetzt her, und damals war Engelke Abteilungsleiter im Verfassungsschutz geworden. Und er hatte ganz naheliegende Fragen: „Wir sind doch ein Nachrichtendienst, da müssten wir das doch können.“ Antwort: „Können wir nicht.“ Nächste Frage: „Aber der BND, kann der das?“ „Die können das, glaube ich.“ Engelke wollte es wissen, ließ für die Mitarbeiter Flüge nach München buchen, um das beim BND herauszufinden. Vom Flughafen dann der Anruf: „Chef, wir kommen wieder zurück.“ Begründung: Beim BND hatte irgendeiner die Idee, den Verfassungsschutz ins Haus zu lassen, nicht so gut gefunden.

Ähnliches erlebte Engelke mit amerikanischen Diensten, die verblüfft waren, dass der Verfassungsschutz nicht wusste, was der BND längst von den US-Kollegen bekommen hatte. Nun sitzen die Präsidenten der Dienste nebeneinander und schmunzeln darüber. Dass die gegenseitige Geheimniskrämerei so weit ging, ist in Zeiten des Kampfes gegen Terror und Extremismus schwer nachzuvollziehen. Sie dürfte mit den Ausbildungsjahrgängen, die nun fertig werden, auch weiter schwinden. Sollen diese doch das gemeinsame Rüstzeug auch wechselweise in den Diensten anwenden.