Medienbericht Spahn will Moscheegemeinden über Bundesstiftung finanzieren

Spahn bekräftigte die Forderung nach einem Ende der Auslandsfinanzierung von Moscheegemeinden in Deutschland. Der CDU-Politiker sagte der „NOZ“: „Wenn wir die Auslandsfinanzierung nicht stoppen und keine deutschen Moscheegemeinden aufbauen, werden wir in fünf oder zehn Jahren ein schlimmes Erwachen haben. Dann laufen wir weiter in die Radikalisierung.“