Medienbericht Deutsche Kriegsschiffe sollen angeblich durch Taiwan-Straße fahren

Zwei deutsche Kriegsschiffe werden einem Bericht des „Spiegel“ zufolge in Kürze durch die Straße von Taiwan navigieren. „Trotz Warnungen aus Peking sollen die Fregatte 'Baden-Württemberg' und der Versorger 'Frankfurt am Main' Mitte September auf ihrer Route von Südkorea nach Jakarta durch die Straße von Taiwan fahren“, schreibt das Nachrichtenmagazin in seiner aktuellen Ausgabe. Möglichen Protesten Pekings sehe man in der Bundesregierung gelassen entgegen. Woher die Informationen des „Spiegel“ stammen, bleibt in dem Online-Bericht offen. Das Bundesverteidigungsministerium lehnte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters eine Stellungnahme zu dem Artikel ab.