Deutsche Kolonialverbrechen in Tansania Bundesregierung bisher ohne klare Aufarbeitungsstrategie

In der Erklärung werden die Ereignisse in der damaligen Kolonie Deutsch-Südwestafrika, die zum Tod Zehntausender Herero und Nama führten, „aus heutiger Perspektive“ als Völkermord bezeichnet. In den kommenden 30 Jahren sollen rund 1,1 Milliarden Euro in Wiederaufbau- und Entwicklungsprojekte in Namibia fließen.