Jüdische Gemeinden schrumpfen : Immer mehr deutsche Juden zieht es nach Israel

Berlin Jahr für Jahr kehren mehr Juden Deutschland den Rücken, um in Israel eine neue Heimat zu suchen. Aber auch aus anderen Gründen schrumpfen die jüdischen Gemeinden in Deutschland.

Die jüdischen Synagogengemeinden in Deutschland schrumpfen. Ihre Mitgliedszahl hat sich von fast 108.000 im Jahr 2006 auf gut 96.000 im vergangenen Jahr verkleinert. Zugleich steigt die Zahl jüdischer Auswanderer aus Deutschland nach Israel. Wie die Jewish Agency, die sich für die weltweite Verbindung zwischen Juden und Israel einsetzt, auf Anfrage mitteilte, emigrierten im vergangenen Jahr 186 Juden aus Deutschland nach Israel. 2014 waren es 102 gewesen, seitdem werden es jedes Jahr mehr, die Deutschland den Rücken kehren und in Israel heimisch werden wollen.

Dennoch zeigt die jüngste Mitgliederstatistik der jüdischen Gemeinden und Landesverbände insgesamt weiter einen anderen Trend. Demnach sind aus den Gemeinden im vergangenen Jahr 152 Mitglieder ins Ausland gewechselt, zugleich kamen aus dem Ausland 253 in die jüdischen Gemeinden in Deutschland. Diese Diskrepanz in den Zahlen rührt daher, dass weniger als die Hälfte aller in Deutschland lebenden Juden auch Gemeindemitglieder sind. Die Zahl jüdischer Mitbürger wird auf rund eine Viertelmillion geschätzt.