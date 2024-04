Offener Brief zur Israel-Politik 120 Sozialwissenschaftler fordern Bundesregierung zu Kurswechsel auf

Das Manifest soll in den kommenden Tagen an die Bundesregierung übergeben werden. Die Unterzeichner kritisieren die Bundesregierung in mehreren Punkten. So mache sich Deutschland mindestens zum Zeugen von Kriegsverbrechen. Die Lage in Gaza sei katastrophal, heißt es in dem Papier. Die Bundesregierung scheine jedoch „nicht anzuerkennen, dass diese Katastrophe ein von Menschen verursachtes Ereignis ist, und kein unvermeidbares oder unvorhersehbares Ereignis“, schreiben die Verfasser. „Israel hat das Grauen in Gaza einkalkuliert.“