Verkehrswende Warum Deutsche E-Autos nicht mögen

Eine echte Verkehrswende müsste also den Massentransport von Menschen so attraktiv machen, dass mehr Menschen gar kein Auto mehr benötigen. Und zwar nicht nur in Berlin-Mitte. Laut Allensbach halten jedoch 72 Prozent der Befragten ihr Auto für unverzichtbar. 47 Prozent nutzen es täglich und weitere 23 Prozent mehrmals in der Woche. Das Fahrrad wird von 18 Prozent täglich genutzt. Bus und Bahn sehen in Großstädten 30 Prozent als ernsthafte Alternative. In Dörfern liegt der Anteil bei 14 Prozent. In Wahrheit sind das die alarmierenden Zahlen.