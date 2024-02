Deutsche Bischofskonferenz zur AfD „Rechtsextreme Parteien sind für Christen nicht wählbar“

Zum Abschluss ihres Frühjahrstreffens in Augsburg veröffentlichte die Deutsche Bischofskonferenz am Donnerstag eine scharfe Absage an jede Form von völkischem Nationalismus. Dieser sei unvereinbar mit dem christlichen Gottes- und Menschenbild. Insbesondere in der AfD dominiere inzwischen eine „völkisch-nationalistische Gesinnung“. Die Erklärung wurde einstimmig verabschiedet.