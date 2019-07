Bahn-Chef verspricht : „Würden Mehrwertsteuersenkung an Kunden weitergeben“

„Würden Mehrwertsteuersenkung an Kunden weitergeben“

Berlin In der Diskussion um eine mögliche Senkung der Mehrwertsteuer bei Bahnfahrten, hat sich nun auch der Chef der Deutschen Bahn eingeschaltet. Natürlich würde die Steuersenkung direkt an den Kunden weitergegeben, sagt Richard Lutz.

"Darüber hinaus würde eine solche Entscheidung zusätzlichen Spielraum für weitere Investitionen in unsere Fahrzeugflotte schaffen", erklärte Lutz weiter. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hatte im April eine Senkung der Mehrwertsteuer für den Fernverkehr der bundeseigenen Bahn in Aussicht gestellt; Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) schlug vor, dass Bahntickets "so weit wie möglich von der Mehrwertsteuer befreit werden" sollten.